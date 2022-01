Le nombre d'hospitalisations grimpe à 25 au Bas-Saint-Laurent

Dans son plus récent bilan concernant l'évolution de la COVID-19, le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte en ce 5 janvier une augmentation de huit hospitalisations, pour un total de 25 personnes hospitalisées atteintes de la COVID-19. Une personne se trouve présentement aux soins intensifs.

On déplore aussi un décès supplémentaire, pour un total de 65 depuis mars 2020. La santé publique du Bas-Saint-Laurent confirme une augmentation de 345 nouveaux cas de COVID-19 depuis la veille. Selon l'Institut national de la santé publique du Québec, les données concernant le nombre de cas confirmés, le taux de positivité et le nombre de tests admissibles doivent être interprétées avec prudence en raison de l'introduction de tests de dépistage rapide dans la communauté depuis le 20 décembre.

De plus, le 4 janvier, le gouvernement du Québec a annoncé que l'accès aux tests PCR en cliniques de dépistage sera réservé aux milieux plus à risque comme les hôpitaux, les CHSLD, les lieux d’hébergement collectif et les refuges pour des personnes en précarité résidentielle. Les personnes présentant des symptômes compatibles avec ceux de la COVID-19 pourront avoir accès aux tests rapides dans les pharmacies. Si elles ne peuvent s’en procurer, elles seront considérées comme étant atteintes du virus et devront suivre les consignes d’isolement, précise la santé publique.

NOMBRE DE CAS PAR MRC (augmentation depuis la veille):

Kamouraska : 1094 (+34), dont 225 actifs

Rivière-du-Loup : 2357 (+68), dont 684 actifs

Témiscouata : 855 (+40), dont 332 actifs

Les Basques : 363 (+7), dont 84 actifs

Rimouski-Neigette : 2233 (+113), dont 872 actifs

La Mitis : 692 (+29), dont 292 actifs

La Matanie : 717 (+35), dont 308 actifs

La Matapédia : 830 (+14), dont 295 actifs

Bas-Saint-Laurent : 9 161 (+345) dont 3 142 cas actifs

Selon les données du CISSS du Bas-Saint-Laurent, 5 945 cas sont rétablis et 3142 cas sont présentement actifs dans la région.

Le 4 janvier, le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, indiquait que 22 lits étaient attitrés aux personnes atteintes de la COVID-19. Au total, quatre lits de soins intensifs sont à la disposition des patients atteints de la COVID-19, et l’un d’entre eux est occupé.

Le 29 décembre, le CISSS n'excluait pas la possibilité d'isoler certaines personnes dans les hôpitaux de leur milieu en cas de débordement, plutôt que de les transférer vers Rimouski ou Rivière-du-Loup.

Plus de détails suivront.