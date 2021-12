Une année de vaccination contre la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le 24 décembre marque le premier anniversaire du début de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent. Depuis, 353 833 doses des différents vaccins ont été administrées. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à souligner l’adhésion de la population de la région à cette campagne historique de vaccination et aussi le dévouement de centaines de travailleurs qui ont permis d’en faire un succès.

Actuellement, les personnes de 70 ans et plus, les personnes avec des maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes ayant reçu deux doses du vaccin AstraZeneca, les travailleurs de la santé et les personnes de 65 à 69 ans peuvent prendre rendez-vous pour une dose de rappel.

À compter du 27 décembre, ce sera au tour des personnes de 60 à 64 ans. Précisons qu’il est aussi toujours possible de recevoir une première ou une deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19. La prise de rendez-vous est obligatoire et se fait sur le site Clic Santé ou par téléphone au 1-877-644-4545.

Concernant la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, 8 560 jeunes de la région ont été vaccinés ou sont en voie de l’être, ce qui représente une couverture vaccinale de 64 %.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle enfin que de nouvelles places de rendez-vous sont ajoutés régulièrement afin de faciliter l’accès à vaccination contre la COVID-19.