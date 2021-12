Le variant Omicron détecté au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte 62 nouveaux cas et quatre cas retranchés sur son territoire, dans son bilan du 21 décembre. Elle confirme du même coup la présence du variant Omicron.

On compte ainsi 5041 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie. Au total, la région compte 327 cas actifs. Par ailleurs, le nombre de décès se situe toujours à 64, et il y a présentement une hospitalisation en lien avec la COVID-19 à Rimouski.

Un total de 4650 personnes sont rétablies depuis mars 2020 dans la région. Finalement, le nombre de tests de dépistage réalisés la veille est de 1529 aujourd’hui, selon le CISSS.

CAS PAR MRC :

Kamouraska 776 (+10) Rivière-du-Loup 1413 (+11) Témiscouata 447 (+6) Les Basques 230 (+1) Rimouski-Neigette 1088 (+14) La Mitis 273 (+7) La Matanie 340 (+8) La Matapédia 474 (+5) Indéterminés 0 (-4) Bas-Saint-Laurent 5041

BILAN NATIONAL :

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, pour les dernières 24h, au Québec, font état de 5043 nouveaux cas pour un total de 495 337 personnes infectées et 454 369 personnes rétablies. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte huit nouveaux décès, pour un total toujours de 11 650 décès.

De plus, on dénombre 415 hospitalisations, soit une augmentation de 18 par rapport à la veille. Présentement, 88 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit une augmentation de six par rapport à la veille.

VACCINATION :

En date du 21 décembre, 76 356 doses administrées s'ajoutent, soit 73 188 dans les dernières 24 heures et 3 168 avant le 20 décembre, pour un total de 14 435 353 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 244 642 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 14 679 995 doses reçues par les Québécois.