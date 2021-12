COVID-19 : 168 nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a fait un bond très important au cours de la dernière fin de semaine dans la région. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a confirmé avoir enregistré 168 infections supplémentaires les 17, 18 et 19 décembre. On compte actuellement 274 cas actifs sur le territoire.

C'est dans l'est du territoire que la situation est plus problématique, alors qu'on dénombre 126 nouveaux cas dans les quatre MRC de Rimouski-Neigette, La Matis, La Matanie et La Matapédia. Au KRTB, les autorités sanitaires recensent 38 cas supplémentaires. L'origine de 4 cas est aussi indéterminé.

Toujours selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, une seule personne est hospitalisée en lien avec la COVID-19. Le bilan des décès est stable à 64.

Depuis le début de la pandémie, 4 983 cas ont été déclarés sur le territoire bas-laurentien. De ce nombre, 4645 personnes sont actuellement rétablies.

Dans la journée de dimanche, 1074 tests de dépistage réalisés.

Kamouraska 766 (+16) Rivière-du-Loup 1 402 (+12) Témiscouata 441 (+7) Les Basques 229 (+3) Rimouski-Neigette 1 074 (+37) La Mitis 266 (+35) La Matanie 332 (+24) La Matapédia 469 (+30) Indéterminés 4 (+4) Bas-Saint-Laurent 4983

DONNÉES SUR LA VACCINATION:

Personnes de 12 ans et plus adéquatement vaccinées, taux par MRC:

Kamouraska 87,9 % Rivière-du-Loup 89,2 % Témiscouata 87,6 % Les Basques 87,1 % Rimouski-Neigette 90,6 % La Mitis 85,0 % La Matanie 85,1 % La Matapédia 82,1 %



La vaccination des 5-11 ans dans les écoles prend fin demain. À ce jour, 62 % des enfants de ce groupe d'âge ont été vaccinés. Des places de rendez-vous sont toujours disponibles dans les sites de vaccination.