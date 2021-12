Hausse de 20 nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Une vingtaine de nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés dans le dernier bilan transmis par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. La hausse du nombre de personnes atteintes du virus se poursuit, alors que 107 nouveaux cas ont été confirmés dans la région au cours des sept derniers jours.

Huit d'entre eux sont répertoriés dans la MRC de Rimouski-Neigette et cinq autres se trouvent dans la MRC de La Matanie. Plusieurs MRC de la région comptent aussi une hausse de un ou deux cas, sauf la MRC de La Mitis.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

Kamouraska 750 (+1 dont 7 cas actifs) Rivière-du-Loup 1390 (+1, dont 10 cas actifs) Témiscouata 434 (+2) Les Basques 226 (+2) Rimouski-Neigette 1037 (+8, dont 79 cas actifs) La Mitis 231 (9 cas actifs) La Matanie 308 (+5 dont 12 cas actifs) La Matapédia 439 (+1, dont 23 cas actifs) Indéterminés 0 Bas-Saint-Laurent 4815, dont 147 cas actifs

On compte sur le territoire 4 604 personnes considérées comme rétablies et on déplore 64 décès. Présentement, trois hospitalisations en lien avec la COVID-19 sont présentement en cours, dont une aux soins intensifs.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent dénombre 17 éclosions actives dans la région, soit 9 en milieu de travail, six en milieu scolaire, 1 en milieu de soins et 1 en milieu communautaire.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 pour les dernières 24 heures au Québec, font état de 3 768 nouveaux cas, pour un total de 478 246 personnes infectées et de 7 nouveaux décès, pour un total de 11 634 décès. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec rapporte 312 hospitalisations, soit une augmentation de 7 par rapport à la veille dont 62 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 1 par rapport à la veille.