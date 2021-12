COVID-19 : 24 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

L'augmentation du nombre de personnes atteintes de la COVID-19 se poursuit encore aujourd'hui, selon le bilan transmis par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. On compte en ce 16 décembre 24 nouveaux cas, ainsi qu'un cas retranché dans la région.

Dix d'entre eux sont répertoriés dans la MRC de Rimouski-Neigette, alors que les MRC de La Mitis et La Matapédia en enregistre cinq chacune. Deux cas se sont ajoutés dans la MRC de La Matanie et les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup en dénombrent un de plus.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

Kamouraska 749 (+1 dont 6 cas actifs) Rivière-du-Loup 1389 (+1, dont 9 cas actifs) Témiscouata 432 (-1) Les Basques 224 Rimouski-Neigette 1029 (+10, dont 81 cas actifs) La Mitis 231 (+5 dont 10 cas actifs) La Matanie 303 (+2 dont 8 cas actifs) La Matapédia 438 (+5, dont 24 cas actifs) Indéterminés 0 Bas-Saint-Laurent 4795, dont 141 cas actifs

On compte également sur le territoire 4 590 personnes considérées comme rétablies et on déplore 64 décès. Présentement, deux hospitalisations en lien avec la COVID-19 sont présentement en cours, dont une aux soins intensifs.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19 pour les dernières 24 heures au Québec, font état de 2 736 nouveaux cas, pour un total de 474 478 personnes infectées et de 5 nouveaux décès, pour un total de 11 627 décès. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec rapporte aussi 305 hospitalisations, soit une diminution de 4 par rapport à la veille, dont 63 personnes aux soins intensifs, une diminution de 10 comparativement à la veille.