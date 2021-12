Québec demande aux employeurs de recommencer à favoriser le télétravail

Afin de tenter de freiner la propagation de la COVID-19 au Québec, alors que le variant Omicron se répand de plus en plus en Ontario, le ministre Christian Dubé a demandé aux employeurs de recommencer à favoriser le télétravail dès maintenant. De plus, des tests rapides de dépistage du virus seront distribués à partir de lundi prochain à toute la population dans le réseau des pharmacies communautaires partout au Québec.

Par ailleurs, la santé publique recommande l’obligation d’étendre le port du masque dans les aires communes à toutes les résidences privées pour ainés. L’augmentation importante du nombre de cas de COVID-19 au cours des dernières semaine a aussi causé une hausse des hospitalisations. Le ministre de la Santé a ainsi invité les Québécois à faire preuve de prudence, même pour ceux qui sont vaccinés, puisqu’ils peuvent aussi contracter le virus. Christian Dubé a demandé aux personnes non vaccinées de reconsidérer leur choix étant donné les risques plus élevés qu’ils encourent, alors que le variant Omicron approche de la province. Il craint l'impact de la transmission de ce variant sur le système de santé de la province au cours des prochaines semaines.

Afin d’avoir une meilleure idée de la progression d'Omicron, puisque la santé publique craint qu’elle est sous-estimée, tous les tests de dépistage positifs réalisés le 14 décembre seront passés au criblage. «Vu la vitesse foudroyante à laquelle il se répand, il faut être très prudent […] Les non vaccinés sont plus à risque parce qu’ils n’ont aucune protection contre le virus. S’ils font face à Omicron, l’impact sur les hospitalisations pourrait être très grave. Une dose de rappel augmente beaucoup la protection», ajoute le ministre Christian Dubé.

Ce dernier a affirmé son intention d’accélérer la campagne de vaccination des doses de rappel. Elles sont administrées présentement aux travailleurs de la santé en priorité, aux personnes de 70 ans et plus et celles ayant des maladies chroniques. Des places sont encore disponibles. Daniel Paré, de la direction générale de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, a lancé l’appel aux vaccinateurs qui se sont inscrits sur la plateforme «Je contribue» à venir prêter main-forte une autre fois. Il a indiqué que tous les tests de dépistage reçus du gouvernement fédéral seront disponibles auprès des pharmacies dès lundi. Cinq tests rapides par période de 30 jours seront mis à la disposition des citoyens gratuitement, tant et aussi longtemps qu’ils seront disponibles. Les personnes ainsi testées pourront aller faire confirmer leur résultat positif dans un centre de dépistage. En cas de résultat positif, la santé publique communiquera avec la personne concernée pour lui donner les consignes d’isolement.

«On a besoin de vous, on a encore un coup à donner. Le nouveau variant, il faut apprendre è vivre avec. Ce n’est peut-être pas la meilleure nouvelle. Je veux qu’on reste en avant de la parade. Il faut qu’on reste solidaire et qu’on travaille en équipe», a conclu le ministre de la Santé, Christian Dubé.

À l’approche des Fêtes, il a rappeler les bonnes mesures à adopter : se laver les mains, garder ses distances, se couvrir le visage à l’aide d’un masque, aérer les pièces de la maison. Les rassemblements sont limités à 10 personnes jusqu’au 23 décembre.