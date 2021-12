Quinze éclosions de COVID-19 actives au Bas-Saint-Laurent

Alors que le Québec enregistre une hausse marquée du nombre de cas COVID-19 depuis une semaine, le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte 15 éclosions actives sur son territoire. Depuis une semaine, 95 nouvelles personnes ont été infectées par la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent.

On recense présentement 134 cas actifs sur le territoire, dont plus de la moitié (76) sont situés dans la MRC de Rimouski-Neigette. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent précise que 8 éclosions se sont déclarées en milieu de travail, ainsi que 5 en milieu scolaire. Une éclosion en milieu communautaire, c'est-à-dire ayant pour origine un rassemblement familial, est aussi active au Bas-Saint-Laurent, rapporte le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel.

De plus, on compte une éclosion active à la résidence de personnes âgées Sacré-Coeur de Rimouski, où deux patients et deux travailleurs ont été infectés. Pour qu'une éclosion soit considérée comme terminée, il faut qu'on n'y recense aucun nouveau cas de COVID-19 pendant 14 jours consécutifs.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent recense ce 14 décembre 18 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, dont 12 dans la MRC de Rimouski-Neigette. Un nouveau cas s'est ajouté dans les régions de Rivière-du-Loup et Témiscouata, alors que la MRC de La Matapédia en compte quatre de plus.

On compte 64 décès depuis mars 2020, un nombre inchangé depuis la veille. Une personne atteinte de la COVID-19 est présentement hospitalisée au Bas-Saint-Laurent. Depuis le début de la crise sanitaire, on recense 4 756 personnes atteintes de la COVID-19 dans la région, dont 4 558 sont considérées comme rétablies.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

Kamouraska 747 Rivière-du-Loup 1386 (+1, dont 7 cas actifs) Témiscouata 433 (+1) Les Basques 224 Rimouski-Neigette 1010 (+12, dont 76 cas actifs) La Mitis 225 dont 6 cas actifs La Matanie 300 dont 10 cas actifs La Matapédia 430 (+4, dont 25 cas actifs) Indéterminés 1 Bas-Saint-Laurent 4756, dont 134 cas actifs

Selon la liste des écoles comptant des cas de COVID-19 rendue publique par le gouvernement du Québec, au Bas-Saint-Laurent, 15 écoles font état d'au moins une personne atteinte du virus. Les établissements scolaires demeurent sur cette liste pendant 14 jours suivant la confirmation d’un cas positif.

BILAN NATIONAL

Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte aujourd'hui 1 747 nouveaux cas de COVID-19, ainsi qu'une forte hausse de 25 hospitalisations supplémentaires au Québec depuis la veille. On compte aussi sept décès supplémentaires, pour un total de 11 618. Un point de presse du ministre de la Santé Christian Dubé est prévu cet après-midi.