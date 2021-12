Le centre de dépistage de la COVID-19 de La Pocatière accessible uniquement sur rendez-vous

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent informe la population du Kamouraska que le centre de dépistage de la COVID-19 situé au 956, 12e avenue boulevard Dallaire à La Pocatière sera uniquement accessible sur rendez-vous à compter de demain. Cette façon de faire va faciliter la coordination des dépistages. Ce centre demeure ouvert 7 jours sur 7, entre 8h15 et 16h00.

Les rendez-vous peuvent être pris via le site https://cv19quebec.ca ou par téléphone au 1-877-644-4545. Il sera possible d’obtenir un rendez-vous la journée même lors des heures d’ouvertures du centre ou à l’intérieur d’un délai de 24 heures lorsque le centre est fermé. Il est recommandé de subir un test de dépistage dès l’apparition de symptômes de la COVID-19 comme de la fièvre, de la toux, une perte d’odorat, des maux de tête et de la difficulté à respirer.