Dix éclosions de COVID-19 actives au Bas-Saint-Laurent

Alors que le Québec enregistre une hausse marquée de plus de 2 000 cas de COVID-19, le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte 10 éclosions actives sur son territoire. Depuis une semaine, 93 nouvelles personnes ont été infectées par la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent.

On recense présentement 132 cas actifs sur le territoire, dont plus de la moitié (71) sont situés dans la MRC de Rimouski. Le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent précise que sept éclosions se sont déclarées en milieu de travail, ainsi que deux en milieu scolaire. De plus, on compte une éclosion active à la résidence du Sacré-Coeur de Rimouski, où deux patients et deux travailleurs ont été infectés.

De plus, selon la liste des écoles comptant des cas de COVID-19 rendue publique par le gouvernement du Québec, au Bas-Saint-Laurent, 14 écoles comptent au moins une personne atteinte du virus. Les établissements scolaires demeurent sur cette liste pendant 14 jours suivant la confirmation d’un cas positif.

À noter que sur les 2013 nouveaux cas rapportés au Québec ce 10 décembre, 1 862 personnes qui n’avaient reçu aucune dose de vaccin contre la COVID-19 ont été infectées. À titre comparatif, 143 cas ont été découverts chez des personnes adéquatement vaccinées.