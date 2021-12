COVID-19 : 15 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte 15 nouveaux cas sur son territoire, dans son bilan du 10 décembre. Ces derniers ont été recensés dans les MRC des Basques, de Rimouski-Neigette, de La Matanie et de La Matapédia.

On compte ainsi 4703 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie. Au total, la région compte 132 cas actifs. Par ailleurs, le nombre de décès se situe toujours à 63, et il y a présentement une hospitalisation aux soins intensifs en lien avec la COVID-19 à Rimouski. Un total de 4508 personnes sont rétablies depuis mars 2020 dans la région. Finalement, le nombre de tests de dépistage réalisés la veille est non-disponible aujourd’hui, selon le CISSS.

CAS PAR MRC :

Kamouraska 743 Rivière-du-Loup 1381 Témiscouata 431 Les Basques 224 (+1) Rimouski-Neigette 976 (+6) La Mitis 225 La Matanie 297 (+2) La Matapédia 426 (+6) Indéterminés 0 Bas-Saint-Laurent 4703

BILAN NATIONAL :

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, pour les dernières 24h, au Québec, font état de 2013 nouveaux cas pour un total de 462 246 personnes infectées et 437 722 personnes rétablies. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte six nouveaux décès, pour un total toujours de 11 603 décès.

De plus, on dénombre 256 hospitalisations, soit une augmentation de un par rapport à la veille. Présentement, 62 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit une augmentation de deux par rapport à la veille.

VACCINATION :

En date du 10 décembre, 35 552 doses administrées s'ajoutent, soit 34 390 dans les dernières 24 heures et 1 162 avant le 9 décembre, pour un total de 13 898 636 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 237 843 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 14 136 479 doses reçues par les Québécois.