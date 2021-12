Huit nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte huit nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire dans son bilan du 1er décembre. Ces derniers ont été recensés dans les MRC de Rimouski-Neigette, La Matanie et La Matapédia.

On compte ainsi 4 580 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie. Au total, la région compte 74 cas actifs. Par ailleurs, le nombre de décès se situe toujours à 63, et il y a présentement 3 hospitalisations dont 1 aux soins intensifs en lien avec la COVID-19 à Rimouski. Un total de 4443 personnes sont rétablies depuis mars 2020 dans la région. De plus, 581 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

Kamouraska 743 Rivière-du-Loup 1377 Témiscouata 429 Les Basques 223 Rimouski-Neigette 907 (+4 dont 11 cas actifs) La Mitis 214 La Matanie 289 (+1 dont 12 cas actifs) La Matapédia 398 (+3 dont 38 cas actifs) Indéterminés 0 Bas-Saint-Laurent 4580 dont 74 cas actifs



BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 pour les dernières 24 heures au Québec font état de 1 196 nouveaux cas, pour un total de 449 367 personnes infectées et de 2 nouveaux décès, pour un total de 11 581 décès.

De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte 239 hospitalisations, soit une augmentation de 12 par rapport à la veille dont 52 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 1 par rapport à la veille.