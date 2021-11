Début de la vaccination contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans

Près de 13 500 jeunes Bas-Laurentiens âgés entre 5 et 11 ans ont maintenant accès à la vaccination contre la COVID-19. Des plages de rendez-vous sont disponibles dans les huit sites de vaccination de la région. La prise de rendez-vous obligatoire se fait toujours sur le site Clic Santé ou par téléphone au 1-877-644-4545. Des cliniques de vaccination seront également offertes sous peu dans les quelques 120 écoles primaires de la région.

Rappelons que le vaccin offert aux enfants de 5 à 11 ans sera celui de Pfizer-BioNTech. Ce vaccin a été homologué par Santé Canada à la suite d'analyses rigoureuses. Il est sécuritaire et son taux d'efficacité est de 91 % suivant l'administration de la dose 2. La quantité d'ARN messager du vaccin a été adaptée pour ce groupe d'âge. Lors de l’administration de la première dose, un rendez-vous sera attribué pour la deuxième dose et ce après le délai recommandé de huit semaines.

Mentionnons enfin que tout sera mis en œuvre afin de proposer le climat le plus favorable possible aux enfants. Le personnel du CISSS du Bas-Saint-Laurent sera particulièrement attentionné, des décorations seront installées et des murs de coloriage seront même accessibles, dans le respect des règles sanitaires. Il est recommandé que les enfants portent un chandail à manches courtes afin de faciliter la vaccination.