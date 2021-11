Les personnes de 80 ans et plus sont plus nombreuses à prendre rendez-vous pour la troisième dose

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que plus de 800 personnes de 80 ans et plus ont pris rendez-vous, hier, afin de recevoir une troisième dose d’un vaccin contre la COVID-19. Dès demain, celles de 75 à 79 ans pourront aussi le faire, toujours sur le site Clic Santé ou par téléphone au 1-877-644-4545. Les personnes de 70 à 74 ans pourront à leur tour prendre rendez-vous à compter du 23 novembre.

Il est important de rappeler qu’il faut obligatoirement prendre rendez-vous afin d’obtenir une troisième dose et qu’un délai de 6 mois depuis l’administration de la deuxième dose doit être respecté. Précisons aussi que lors de la prise de rendez-vous sur le site Clic Santé, il faut indiquer si vous êtes ou non une personne immunodéprimée. Pour ce faire, il s’agit de compléter chaque étape du processus de prise de rendez-vous.

Rappelons enfin que les personnes ayant reçu deux doses des vaccins AstraZeneca ou CoviShield pourront aussi obtenir une dose de rappel d’un vaccin à ARN messager. Un délai de 6 mois depuis l’administration de la deuxième dose devra également être respecté et ces personnes devront prendre rendez-vous via internet ou par téléphone, et ce à compter du 25 novembre.

