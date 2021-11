COVID-19: sept nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte en ce 10 novembre sept nouveaux cas de COVID-19 dans la région. Six des nouvelles infections sont répertoriés dans la MRC de La Matapédia, l'autre dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Au total, la région compte 93 cas de COVID-19 actifs et on retrouve présentement une hospitalisation aux soins intensifs en lien avec la COVID-19. Un total de 4459 personnes ont été atteintes de la COVID-19 et 4311 sont maintenant rétablies. Le nombre de décès est stable à 55.

Pas moins de 601 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Cas par MRC :