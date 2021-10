Précisions concernant la troisième dose d’un vaccin contre la COVID-19

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à rappeler à la population que l’administration d’une troisième dose d’un vaccin contre la COVID-19 est toujours recommandée uniquement aux personnes immunodéprimées ainsi qu’aux résidents des CHSLD et des résidences pour personnes âgées (RPA) qui, eux, seront vaccinés directement dans leurs milieux de vie.

Il est donc inutile de se présenter dans les sites de vaccination à ce sujet ou de tenter d’obtenir un rendez- vous. L’administration d’une dose additionnelle est recommandée pour ces personnes en fonction des données disponibles sur la réponse immunitaire et de l’évolution de la situation épidémiologique.

