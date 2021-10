COVID-19: quatre nouveaux cas s'ajoutent et deux cas sont retranchés

Le CISS du Bas-Saint-Laurent rapporte quatre nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, dans son bilan du mardi 19 octobre. Un reclassement de deux cas a aussi été effectué, soit dans la MRC de Rimouski-Neigette et de la MRC de La Mitis.

Les quatre nouveaux cas sont situés dans la MRC de Kamouraska (+1) et de la MRC de La Matapédia (+3). On compte ainsi 4 190 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie, en mars 2020. Au total, la région compte 49 cas actifs. Par ailleurs, le nombre de décès se situe toujours à 54, et il n’y a toujours trois hospitalisations en lien avec la COVID-19à Rimouski dont deux aux soins intensifs.

Un total de 4 087 personnes sont rétablies depuis mars 2020 dans la région. Finalement, le nombre de tests de dépistage réalisés la veille est de 633, selon le CISSS.

Cas par MRC :