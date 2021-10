COVID-19 : six nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte six nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, dans son bilan du 14 octobre. Un reclassement de deux cas a aussi été effectué dans certaines MRC.

On compte ainsi 4165 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie. Au total, la région compte 55 cas actifs.

Par ailleurs, le nombre de décès se situe toujours à 54, et 3 hospitalisations en lien avec la COVID-19, dont 2 aux soins intensifs sont présentement en cours à Rimouski.

Un total de 4056 personnes sont rétablies depuis mars 2020 dans la région. Le nombre de tests de dépistage réalisés la veille est de 601, selon le CISSS

NOMBRE DE CAS PAS MRC :

Kamouraska 732 (-1) Rivière-du-Loup 1361 (-1) Témiscouata 414 (+1) Les Basques 222 Rimouski-Neigette 846 (+2) La Mitis 191 (+1) La Matanie 263 La Matapédia 136 (+2) Indéterminés 0 Bas-Saint-Laurent 4165

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, pour les dernières 24h, au Québec, font état de 644 nouveaux cas pour un total de 417 832 personnes infectées et 401 287 personnes rétablies. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte aussi 2 nouveaux décès, pour un total de 11 431 décès.

De plus, on dénombre 298 hospitalisations, un nombre resté stable par rapport à la veille. Présentement, 76 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit une augmentation de 1 par rapport à la veille.