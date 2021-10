COVID-19: 91 % de la population âgée de 12 ans et plus ont maintenant obtenu une première dose

Selon les plus récentes données de la santé publique, pas moins de 91 % de la population âgée de 12 ans et plus ont maintenant obtenu une première dose de vaccin et 87 % sont maintenant entièrement vaccinées. Ainsi, 159 742 premières doses ont été administrées sur le territoire de même que 154 037 deuxièmes doses.

De plus, le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte qu'en date du 13 octobre, cinq nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan quotidien. Les cas sont situés dans les MRC de Kamouraska (+2), de La Mitis (+1) et de La Matapédia (+2).

Le Bas-Saint-Laurent compte actuellement 63 cas actifs sur son territoire et trois personnes sont hospitalisées à Rimouski en lien avec la COVID-19. Un total de 4 161 infections à la COVID-19 ont été recensées depuis le début de la pandémie et 4 044 personnes sont maintenant rétablies.

Le nombre de décès demeure stable à 54. Pas moins de 706 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Cas par MRC :

Kamouraska 733 (+2) Rivière-du-Loup 1362 Témiscouata 413 Les Basques 222 Rimouski-Neigette 844 La Mitis 190 (+1) La Matanie 263 La Matapédia 134 (+2) Indéterminés 0 Bas-Saint-Laurent 4161

DONNÉES SUR LA VACCINATION:

159 742 doses 1 administrées à ce jour, soit 91% des personnes de 12 ans et plus.

154 037 doses 2 administrées à ce jour, soit 87% des personnes de 12 ans et plus.