Modification des mesures sanitaires pour Rivière-du-Loup en spectacles

À partir du 8 octobre, les spectateurs du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup devront porter le masque en tout temps, mais pourront tout de même boire leur consommation durant le spectacle.

Les plans de salle pour les spectacles du mois d’octobre demeureront les mêmes, avec une distanciation d’un siège entre les réservations. À partir du 1er novembre, il n’y aura plus de distanciation, ce qui signifie que toutes les places de la salle Alphonse-Desjardins seront disponibles.

Les sièges de distanciation pour les spectacles du mois de novembre et décembre seront remis en vente et aucun changement de siège ne sera effectué pour les détenteurs de billets. Les règlements standards de billetterie seront de nouveau appliqués également à partir de cette date. L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles tenait à considérer la période tampon autorisée par le gouvernement afin de donner un moment de transition à sa clientèle.

La présentation du passeport vaccinal et d’une preuve d’identité avec photo pour les personnes de 13 ans et plus est toujours obligatoire pour assister aux spectacles. Pour connaitre toutes les mesures à respecter en salle et les règlements de billetterie, il est possible de se référer au protocole sanitaire disponible en ligne au rdlenspectacles.com ou joindre la billetterie au 867-6666.

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles prépare présentement le lancement de sa programmation hiver-printemps 2022 qui sera dévoilée à la mi-novembre.