COVID-19: 15 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Selon les plus récentes données transmises le CISSS du Bas-Saint-Laurent, 15 nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés au cours de la dernière journée. On dénombre actuellement 56 cas actifs sur l'ensemble du territoire bas-laurentien.

Les nouveaux cas sont situés dans les MRC de Kamouraska (7), de Témiscouata (1), des Basques (1) de Rimouski-Neigette (2), de la Matanie (1) et de la Matapédia (3). Depuis samedi dernier, le Bas-Saint-Laurent a enregistré pas moins de 44 nouveaux cas, la grande majorité situés au Kamouraska avec 35 cas. Rappelons qu'une éclosion de COVID-19 qui frappe une école primaire de Rivière-Ouelle.

On dénombre ainsi 4 125 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent depuis mars 2020, dont 4 015 sont rétablis. Un total de 666 tests de dépistage ont été réalisés la veille. Aucune hospitalisation n'est présentement en cours à Rimouski et on déplore 54 décès liés à la COVID-19 dans la région.

Deux personnes sont aussi hospitalisées à Rimouski, en lien avec le virus.