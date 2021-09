COVID-19 : trois nouveaux cas s’ajoutent au Bas-Saint-Laurent

Selon les plus récentes données transmises par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, trois nouveaux cas se sont ajoutés au cours de la fin de semaine. Ces derniers ont été recensés dans les MRC de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et de la Matanie.

On dénombre ainsi un bilan de 4068 cas au Bas-Saint-Laurent depuis le début de la pandémie. Au total, la région compte 15 cas actifs.

Par ailleurs, le nombre de décès se situe toujours à 54, et il n’y a aucune hospitalisation liée à la COVID-19 pour le moment. Un total de 3999 personnes se sont rétablies depuis mars 2020 dans la région. Finalement, 443 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

NOMBRE DE CAS PAS MRC

Kamouraska 684 Rivière-du-Loup 1361 (+1) Témiscouata 401 (+1) Les Basques 219 Rimouski-Neigette 843 La Mitis 188 La Matanie 260 (+1) La Matapédia 110 Indéterminés 2 Bas-Saint-Laurent 4068

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de 519 nouveaux cas, pour un total de 408 462 personnes infectées. De plus, 390 858 personnes sont rétablies depuis le début de la pandémie. Dans la province, aucun nouveau décès s’ajoute au bilan quotidien, pour un total de 11 356. De plus, il y a 299 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, soit une augmentation de 2 par rapport à la veille. Finalement, 22 259 prélèvements ont été réalisés le 25 septembre au Québec.

VACCINATION

En ce qui a trait à la campagne de vaccination, 7 746 doses ont été administrées, soit 7 387 dans les dernières 24 heures et 359 avant le 26 septembre, pour un total de 12 860 606 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 182 675 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 12 043 281 doses reçues par les Québécois.