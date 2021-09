COVID-19: deux nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Selon les plus récentes données transmises le CISSS du Bas-Saint-Laurent, deux nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan quotidien de la région. On dénombre actuellement 9 cas actifs, soit une hausse de 2 par rapport à la veille.

Les deux cas sont situés dans la MRC de Kamouraska. Le cumulatif de cas confirmés au Bas-Saint-Laurent se dénombre à 4 052 depuis le début de la pandémie dont 3 990 sont rétablis. De plus, 494 tests de dépistages ont été réalisés la veille.

Aucune hospitalisation n'est présentement en cours à Rimouski et on déplore 53 décès liés à la COVID-19 dans la région depuis mars 2020.

Cas par MRC :

Kamouraska 684 (+2) Rivière-du-Loup 1360 Témiscouata 399 Les Basques 219 Rimouski-Neigette 842 La Mitis 188 La Matanie 258 La Matapédia 100 Indéterminés 2 Bas-Saint-Laurent 4052

L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a rendu disponible le jeudi 16 septembre la plus récente mise à jour des deux rapports qu'il produit de manière hebdomadaire en soutien aux décideurs et aux gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux.

Pour la semaine du 4 au 10 septembre, voici ce qui ressort du rapport sur les risques d'hospitalisation : Le nombre de nouveaux cas est en augmentation (16%) par rapport à la semaine précédente (5 118 versus 4 398). Parmi les nouveaux cas confirmés cette semaine à l'échelle provinciale, 148 cas présentent un risque élevé d'hospitalisation, dont 67 aux soins intensifs ; Les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées représentent environ les trois quarts des cas et des hospitalisations.