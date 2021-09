85 % de la population admissible est complètement vaccinée au Bas-Saint-Laurent

Mercredi, la santé publique du Bas-Saint-Laurent a dévoilé des statistiques en lien avec l'actuelle campagne de vaccination liée à la COVID-19. Ainsi, 85 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu ses deux doses de vaccins (Moderna, Pfizer ou AstraZeneca).

Pas moins de 89 % des personnes âgées de 12 ans et plus au Bas-Saint-Laurent ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Pour les 12-17 ans, 93% ont reçu une première dose et 83% ont reçu deux doses.

BILAN

Selon les plus récentes données transmises le CISSS du Bas-Saint-Laurent, un nouveau cas de COVID-19 s'est ajouté au cours des 24 dernières heures et deux cas ont été retranchés. On dénombre actuellement 9 cas actifs sur l'ensemble du territoire bas-laurentien.

Le nouveau cas est situé dans la MRC de La Matapédia. De son côté, les MRC de Kamouraska et de Rimouski-Neigette ont vu un cas être retranché à leur bilan.

On dénombre ainsi 4 050 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent depuis mars 2020, dont 3 988 sont rétablis. Un total de 511 tests de dépistage ont été réalisés la veille. Aucune hospitalisation n'est présentement en cours à Rimouski et on déplore 53 décès liés à la COVID-19 dans la région.

Cas par MRC :