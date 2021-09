COVID-19: six nouveaux cas au cours du week-end dans le Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a rapporté six nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire au cours du dernier weekend. Quatre d'entre eux ont été recensés dans la MRC de Rimouski-Neigette et un chacun dans les MRC La Matanie et de la Matapédia.

On dénombre ainsi 4 049 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent depuis mars 2020, dont 9 cas actifs. Un total de 406 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

Aucune hospitalisation n'est présentement en cours à Rimouski et on déplore 53 décès liés à la COVID-19 dans la région.

Cas par MRC :