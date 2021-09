Selon les plus récentes données transmises le CISSS du Bas-Saint-Laurent, trois nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés au cours de la fin de semaine et un cas a été retranché. On dénombre actuellement 5 cas actifs sur l'ensemble du territoire bas-laurentien.

Les nouveaux cas sont situés dans les MRC des Basques, de Rimouski-Neigette et de La Mitis. De son côté, la MRC de Rivière-du-Loup voit un cas être retranché de son bilan.

On dénombre ainsi 4 032 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent depuis mars 2020, dont 3 974 sont rétablis. Un total de 440 tests de dépistage ont été réalisés la veille. Aucune hospitalisation n'est présentement en cours à Rimouski et on déplore 53 décès liés à la COVID-19 dans la région.