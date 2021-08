COVID-19: trois nouveaux cas COVID au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a rapporté trois nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire. Un seul a été recensé au KRTB, soit dans la MRC de Témiscouata Les deux autres sont situés dans la MRC de La Mitis et dans la MRC de La Matanie.

On dénombre ainsi 4025 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent depuis mars 2020, dont 8 cas actifs dont 3964 sont rétablis. Un total de 254 tests de dépistage ont été réalisés la veille. Aucune hospitalisation n'est présentement en cours à Rimouski et on déplore 53 décès liés à la COVID-19 dans la région.

Cas par MRC :

Kamouraska 681 Rivière-du-Loup 1361 Témiscouata 394 (+1) Les Basques 214 Rimouski-Neigette 836 La Mitis 185 (+1) La Matanie 258 (+1) La Matapédia 95 Indéterminés 1 Bas-Saint-Laurent 4025

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de :

386 nouveaux cas (1 569 depuis le dernier bilan), pour un total de 388 799 personnes infectées;

373 109 personnes rétablies;

0 nouveau décès (aucun depuis le dernier bilan), pour un total de 11 285 décès;

125 hospitalisations, soit une diminution de 1 depuis le dernier bilan;

37 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 1 depuis le dernier bilan;

16 422 prélèvements réalisés le 28 août.

VACCINATION