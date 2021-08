Maintenir les activités en présence au cégep

Le 27 aout, la Fédération des cégeps a fait valoir, à l'Assemblée nationale du Québec à l'occasion des Consultations particulières et auditions publiques sur la vaccination obligatoire contre la COVID-19 du personnel soignant du réseau de la santé et d'autres catégories de travailleurs qui sont en contact prolongé avec les citoyens, que les cégeps continueront à adhérer, comme ils le font depuis le début de la pandémie, aux règles des autorités de la santé publique. Ainsi, elle a pour objectif de permettre à leurs quelque 174 800 étudiantes et étudiants d'assister à leurs cours en présence, sur les campus, de manière sécuritaire, pour toute la durée de la session qui s'amorce.

Si les cégeps ne sentent pas, à ce stade-ci, la nécessité de voir la vaccination imposée à leur personnel et à leur population étudiante — une telle mesure comportant son lot d'enjeux juridiques et de risques de réactions contreproductives —, ils appuieront cependant la directive si la santé publique l'estime nécessaire, confie la Fédération.

«Depuis le début de la pandémie, les cégeps n'ont eu qu'un seul objectif : revenir à la normale et s'y maintenir. Car nous savons que cette normalité, avec la présence en classe des étudiants et des étudiantes de l'enseignement régulier, est un facteur important de réussite scolaire et de maintien de l'équilibre mental», a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

C'est également pour favoriser la présence de la population étudiante entre les murs des établissements que le réseau collégial public a accueilli positivement l'obligation, dictée par la santé publique, de porter le masque. Les cégeps voient également d'un bon œil l'arrivée du passeport vaccinal dans la mesure où cette initiative pourra permettre aux personnes protégées par le vaccin de participer à des activités plus à risque, d'une part, et avoir pour effet d'encourager la vaccination des membres de la communauté collégiale, d'autre part. Cependant, il faudra s'assurer de la cohérence entre les mesures imposées au sein des cégeps et celles qui sont appliquées dans les autres sphères de la société.

Rappelons que des cliniques de vaccination se tiennent dans des cégeps, ce qui favorise l'augmentation du nombre de personnes vaccinées au sein de la communauté collégiale.