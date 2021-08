Vérification, correction et impression du passeport vaccinal

L’entrée en service prochaine du passeport vaccinal génère un fort volume d’appels à la ligne 1-877-644-4545 depuis quelques jours. Plusieurs personnes souhaitent obtenir de l’assistance afin de savoir comment obtenir leur code QR via l’application VaxiCode ou pour imprimer leur code QR. D’autres personnes ont également besoin d’aide afin d’apporter des correctifs à leur dossier de vaccination.

Afin de faciliter l’accès au passeport vaccinal, le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme qu’il est maintenant possible de se présenter dans l’un de nos huit sites de vaccination de la région afin d’obtenir du support, et ce durant les heures régulières d’ouverture. Sur place, notre personnel administratif pourra faire les validations et corrections nécessaires et aussi imprimer les documents requis.

À noter enfin que la plastification des documents en format papier est de la responsabilité des usagers qui peuvent obtenir un tel service dans les commerces spécialisés.