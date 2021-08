Deux nouveaux cas au KRTB

Selon les plus récentes données transmises le CISSS du Bas-Saint-Laurent, trois nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan quotidien de la région. On dénombre actuellement 14 cas actifs, soit une hausse de 3 par rapport à la veille.

Au KRTB, la MRC de Témiscouata et celle de Rivière-du-Loup ajoutent chacune une nouvelle infection à la COVID-19. De son côté, la MRC de Rimouski-Neigette recense un nouveau cas en date d’aujourd’hui.

Le cumulatif de cas confirmés au Bas-Saint-Laurent se dénombre à 4023 depuis le début de la pandémie. De plus, 266 tests de dépistages ont été réalisés la veille.

DONNÉES PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

Kamouraska : 681

Rivière-du-Loup : 1362 (+1)

Témiscouata : 394 (+1)

Les Basques : 214

Rimouski-Neigette : 836 (+1)

La Mitis : 183

La Matanie : 257

La Matapédia : 95

Indéterminés : 1

Bas-Saint-Laurent : 4023

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19 au Québec, pour les dernières 24 heures, font état de 603 nouveaux cas, pour un total de 386 618 personnes infectées et 371 164 personnes rétablies. De plus, un nouveau décès a été recensé, pour un total de 11 285 personnes décédées depuis le début de la pandémie. La province fait état de 9 nouvelles hospitalisations, soit 119 au total pour le moment. 36 personnes se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de 3 par rapport à la veille. Finalement, 19 627 prélèvements ont été réalisés dans la journée d’hier, pour un total de 11 448 644 depuis le début de la pandémie.

VACCINATION

31 638 doses administrées s'ajoutent en date d’hier, soit 12 191 955 doses administrées au Québec au total. De plus, 22 787 deuxième doses ont été administrées en date de la veille, pour un total de 5 769 079. Finalement, 86,5% de la population a obtenu sa première dose du vaccin (12 ans et plus), puis 79,1% des Québécois ont reçu leurs deux doses jusqu’à présent.