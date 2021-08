Alors que le CISSS du Bas-Saint-Laurent annoncent que 80% des Bas-Laurentiens de 12 ans et plus ont reçu leur deux doses de vaccins, deux nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan quotidien de la région. On dénombre actuellement 11 cas actifs sur le territoire.

Au KRTB, la situation reste stable avec aucun nouveau cas. De son côté, la MRC de Rimouski-Neigette recense une nouvelle infection, tandis que La Matapédia fait état d’un cas supplémentaire.

Le cumulatif de cas confirmés au Bas-Saint-Laurent se dénombre à 4 017 depuis le début de la pandémie pour 3 953 cas rétablis. Depuis le début de la crise, on déplore toujours 53 décès liés à la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent.

Cas par MRC :

Kamouraska 681 Rivière-du-Loup 1361 Témiscouata 393 Les Basques 213 Rimouski-Neigette 835 (+1) La Mitis 183 La Matanie 256 La Matapédia 94 (+1) Indéterminés 1 Bas-Saint-Laurent 4017

Rappelons qu'hier, à la suite d'une révision de toutes les enquêtes épidémiologiques menées depuis le début de la pandémie, un exercice rendu nécessaire pour l'obtention de la preuve vaccinale, 19 cas ont été ajoutés au bilan total. Ces cas ont été identifiés et pris en charge au cours des derniers mois mais n'apparaissaient pas au bilan régional quotidien.

VACCINATION

153 611 doses 1 administrées à ce jour, soit 87,6% des 12 ans et plus;

140 414 doses 2 administrées à ce jour, soit 80,0% des 12 ans et plus;

1852 personnes vaccinées à bord du Vacc-I-Express, soit 453 doses 1 et 1399 doses 2.