Trois nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Selon les plus récentes données transmises le CISSS du Bas-Saint-Laurent, trois nouveaux cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan quotidien de la région. On dénombre actuellement 6 cas actifs, soit une hausse de 2 par rapport à la veille.

Au KRTB, la situation reste stable avec aucun nouveau cas, de même qu’aucun cas actif. De son côté, la MRC de Rimouski-Neigette recense deux nouvelles infections, tandis que La Matanie fait état d’un cas supplémentaire.

Le cumulatif de cas confirmés au Bas-Saint-Laurent se dénombre à 3992 depuis le début de la pandémie. De plus, 318 tests de dépistages ont été réalisés la veille.

DONNÉES PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

Kamouraska : 677

Rivière-du-Loup : 1356

Témiscouata : 389

Les Basques : 212

Rimouski-Neigette : 832 (+2)

La Mitis : 180

La Matanie : 256 (+1)

La Matapédia : 89

Indéterminés : 1

Bas-Saint-Laurent : 3992

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de 436 nouveaux cas, pour un total de 382 755 personnes infectées et 368 360 personnes rétablies. De plus, un nouveau décès a été recensé, pour un total de 11 278 personnes décédées depuis le début de la pandémie. La province fait état de 88 hospitalisations, soit un nombre resté stable par rapport à la veille. 28 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit une augmentation de 1 par rapport à la veille. Finalement, 18 619 prélèvements ont été réalisés le 16 août.

VACCINATION

42 568 doses administrées s'ajoutent au bilan, soit 41 426 dans les dernières 24 heures et 1 142 avant le 17 août, pour un total de 11 899 841 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 55 188 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 11 955 029 doses reçues par les Québécois.