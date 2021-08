Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte le mardi 10 aout quatre nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, dont 3 dans la MRC de Rimouski-Neigette et 1 autre dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Les autorités sanitaires précisent qu'il y a actuellement 11 cas actifs sur le territoire bas-laurentien. Aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19 n'a été enregistrée.

On compte également 3 922 cas rétablis et 3 986 personnes ont reçu un diagnostic positif depuis mars 2020. Le bilan des décès est stable à 53.

DONNÉES SUR LA VACCINATION

La population du Bas-Saint-Laurent qui a reçu ses deux doses de vaccin dépasse maintenant le cap des 75%.

Ainsi, pas moins de 152 019 personnes ont reçu une première dose au Bas-Saint-Laurent, soit 87% des personnes de 12 ans et plus. Il y a 133 122 personnes qui sont complètement vaccinées, soit deux doses, ce qui représente 76% des personnes de 12 ans et plus sur le territoire.