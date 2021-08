Deux nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte le lundi 9 aout deux nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, dans les MRC de Rimouski-Neigette et de La Matapédia.

Les autorités sanitaires précisent qu'on compte présentement huit cas actifs. Aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19 n'a été enregistrée. On compte également 3 921 cas rétablis et 3 982 personnes ont reçu un diagnostic positif depuis mars 2020. Le bilan des décès est stable à 53.

Cas par MRC :

Kamouraska 677 Rivière-du-Loup 1355 Témiscouata 389 Les Basques 212 Rimouski-Neigette 826 (+1) La Mitis 180 La Matanie 255 (+1) La Matapédia 87 Indéterminés 1 Bas-Saint-Laurent 3982

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de 250 nouveaux cas (759 depuis le dernier bilan), pour un total de 379 439 personnes infectées et 366 340 personnes rétablies. On recense 1 nouveau décès (1 depuis le dernier bilan) – pour un total de 11 242 décès et 1 décès avant le 2 août.

Québec compte 55 hospitalisations, soit une diminution de 2 depuis le dernier bilan et 14 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 1 depuis le dernier bilan. Pas moins de 13 678 prélèvements ont été réalisés le 7 août.

VACCINATION

29 657 doses administrées s'ajoutent, soit 28 804 dans les dernières 24 heures et 853 avant le 8 août, pour un total de 11 493 301 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 44 706 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 11 538 007 doses reçues par les Québécois. 167 310 doses de Pfizer sont attendues cette semaine.