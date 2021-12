Deux nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rapporte le 5 aout deux nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup quelques jours après que la région ait connu une situation relativement stable.

Les autorités sanitaires précisent qu'on compte présentement cinq cas actifs. Aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19 n'a été enregistrée. On compte également 3 921 cas rétablis et 3 979 personnes ont reçu un diagnostic positif depuis mars 2020. Le bilan des décès est stable à 53.

CAS PAR MRC AU BAS-SAINT-LAURENT :

Kamouraska 676 (+1) Rivière-du-Loup 1355 (+1) Témiscouata 389 Les Basques 212 Rimouski-Neigette 825 La Mitis 180 La Matanie 254 La Matapédia 87 Indéterminés 1 Bas-Saint-Laurent 3979

BILAN NATIONAL

Selon les données de l'Institut national de la santé publique du Québec, on dénombre aujourd'hui 300 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, l'une des plus importantes hausses depuis le mois de mai dernier. On ne dénombre toutefois aucun décès et une hausse de deux hospitalisations en cours, pour un total de 60.