Aucun nouveau cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent ne rapporte aucun nouveau cas de COVID-19 sur son territoire en ce 2 aout. Le nombre de cas actifs a baissé de un pour un total de quatre dans la région.

Le nombre total de personnes atteintes par le virus s'élève à 3 976 depuis le début de la pandémie et 3 919 personnes sont considérées comme rétablies.

On ne rapporte toujours aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19 à Rimouski. Toujours 53 décès sont comptabilisés depuis mars 2020. Le nombre de cas actifs n'est pas précisé dans les MRC en comptant moins de cinq.

NOMBRE DE CAS AU BAS-SAINT-LAURENT :

Kamouraska 675 Rivière-du-Loup 1354 Témiscouata 389 Les Basques 212 Rimouski-Neigette 825 La Mitis 180 La Matanie 255 La Matapédia 86 Indéterminés 0 Bas-Saint-Laurent 3976

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de 154 nouveaux cas (501 depuis le dernier bilan) pour un total de 377 798 infections depuis le début de la pandémie. Aucun nouveau décès n'a été rapporté pour un total de 11 241. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte aussi 61 hospitalisations, soit une augmentation de 1 par rapport au dernier bilan, dont 17 personnes aux soins intensifs, donnée restée stable. On compte 365 451 personnes rétablies. Près de 10 906 prélèvements ont été effectués ce 31 juillet.

Vaccination

• 38 883 doses administrées s'ajoutent, soit 38 247 dans les dernières 24 heures et 363 avant le 1er août, pour un total de 11 330 968 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 39 551 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 11 370 519 doses reçues par les Québécois.

• 13 345 879 doses reçues au total.

• Ce qui est attendu cette semaine :

• 585 000 doses de Pfizer