Aucun nouveau cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent ne rapporte aucun nouveau cas de COVID-19 sur son territoire en ce 29 juillet. Le nombre de cas actifs a baissé de un par rapport à la veille, avec un total de cinq dans la région.

Le nombre total de personnes atteintes par le virus s'élève à 3 976 depuis le début de la pandémie et 3 918 personnes sont considérées comme rétablies. Au total, 260 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

On ne rapporte toujours aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19 à Rimouski et 53 décès depuis mars 2020. Le nombre de cas actifs n'est pas précisé dans les MRC en comptant moins de cinq.

NOMBRE DE CAS AU BAS-SAINT-LAURENT :

Kamouraska 675 Rivière-du-Loup 1354 Témiscouata 389 Les Basques 212 Rimouski-Neigette 824 La Mitis 179 La Matanie 254 La Matapédia 86 Indéterminés 3 Bas-Saint-Laurent 3976

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de 138 nouveaux cas et d'aucun nouveau décès, pour un total de 11 240. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte aussi 62 hospitalisations, soit une augmentation de 1 par rapport à la veille, dont 20 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 1 par rapport à la veille.

Pour une deuxième semaine consécutive, le nombre de nouveaux cas est en augmentation par rapport à la semaine précédente (653 versus 529). Cette augmentation se concentre particulièrement chez les adultes de 18 à 59 ans, d'après les donnés dévoilées par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux.