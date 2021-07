COVID-19 : des assouplissements additionnels dès le 1er août

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce que des assouplissements additionnels concernant les évènements, les auditoires ainsi que les bars entreront en vigueur dès le dimanche 1er août dès minuit. Les nouveaux assouplissements s'appliqueront partout au Québec, l'ensemble des régions se trouvant au palier vert.

Ainsi, lors d'évènements durant lesquels les personnes demeurent assises à des places déterminées, incluant les évènements amateurs de sports et loisirs avec gradins ou estrades (capacité actuelle de 50 personnes à l'intérieur, 100 personnes à l'extérieur) les assemblées, les réunions, les congrès ou les cérémonies, incluant dans les lieux de culte (capacité actuelle de 250) : à l'extérieur, 500 personnes au maximum pourront être accueillies ; à l'intérieur, 250 personnes au maximum pourront être accueillies.

Les stades, les salles et les festivals verront également leur capacité d'accueil rehaussée, puisque 15 000 personnes seront autorisées à l’extérieur, en suivant les directives établies pour chaque type d'évènement.

À l’intérieur, 7 500 personnes seront autorisées. La capacité d'accueil de chacune des sections indépendantes sera également augmentée à 500 personnes. Actuellement, la capacité maximale d'accueil est de 3 500 personnes, dans des sections indépendantes de 250 personnes.

BARS

De plus, les établissements tels que les bars, les restaurants et les microbrasseries pourront servir de l'alcool jusqu'à 1 h, au lieu de minuit comme actuellement. Rappelons que les bars et les microbrasseries doivent fermer à 2 h.

Il est à noter que les mesures de distanciation demeurent obligatoires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le port du masque ou du couvre-visage est également requis dans les lieux publics intérieurs, notamment quand les personnes circulent.