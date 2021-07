Aucun nouveau cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent ne rapporte aujourd'hui aucun nouveau cas de COVID-19 dans la région. Le nombre de cas actifs demeure inchangé depuis la veille, avec huit.

On ne rapporte aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19 à Rimouski et 53 décès depuis mars 2020. Le nombre de cas actifs n'est pas précisé dans les MRC en comptant moins de cinq. Au total, 258 tests de dépistage ont été réalisés la veille.

NOMBRE DE CAS AU BAS-SAINT-LAURENT :

Kamouraska 675 Rivière-du-Loup 1354 Témiscouata 388 Les Basques 212 Rimouski-Neigette 826 La Mitis 178 La Matanie 252 La Matapédia 85 Indéterminés 5 Bas-Saint-Laurent 3975

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de 99 nouveaux cas, pour un total de 376 429* personnes infectées. Au total,189 cas confirmés, dont 20 cas confirmés depuis de début de la troisième vague, sont retirés au cumulatif depuis le début de la pandémie car ils s'avèrent être des doublons. Trois nouveaux décès datant d'avant le 20 juillet sont rapportés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Présentement, on compte 71 hospitalisations au Québec, soit une diminution de 1 par rapport à la veille, dont 21 personnes aux soins intensifs, un nombre resté stable par rapport à la veille.