Trois nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a rapporté trois nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire au cours du dernier weekend. Deux d'entre eux ont été recensés dans la MRC de Rimouski-Neigette et le troisième se trouve à Rivière-du-Loup.

On dénombre ainsi 3973 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent depuis mars 2020, dont 8 cas actifs. Un total de 226 tests de dépistage ont été réalisés la veille. Aucune hospitalisation n'est présentement en cours à Rimouski et on déplore 53 décès liés à la COVID-19 dans la région.

CAS PAR MRC :

Kamouraska: 675

Rivière-du-Loup: 1353 (+1)

Témiscouata: 388

Les Basques: 212

Rimouski-Neigette: 825 (+2)

La Mitis: 178

La Matanie: 252

La Matapédia: 85

Indéterminés: 5

Bas-Saint-Laurent: 3973 (+3 et 8 cas actifs)

BILAN PROVINCIAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de 61 nouveaux cas pour un total de 376 431 personnes infectées. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte également 78 hospitalisations, soit une diminution de 6 depuis le dernier bilan, dont 23 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 2 depuis le dernier bilan.

En ce qui concerne la vaccination, 83 % de la population québécoise de 12 ans et plus a reçu une première dose d'un vaccin contre la COVID-19, et 48,2 % des Québécois sont maintenant adéquatement vaccinés (deux doses).