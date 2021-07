Le Vacc-I-Express de passage chez les tourbières Berger de Saint-Modeste

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le passage du Vacc-I-Express chez Les Tourbières Berger de Saint-Modeste, ce mercredi 14 juillet. Pour l’occasion, l’entreprise invite la population à se rendre à ses installations situées au 121, 1er rang à Saint-Modeste afin d’être vaccinée contre la COVID-19.

Il est à noter que des places sont disponibles entre 11h05 et 12h45 et entre 14h40 et 15h20. Le vaccin offert est celui de Moderna, en première ou en deuxième dose. L’accès au site des Tourbières Berger se fait par l’entrée numéro 2, soit l’entrée des employés et des visiteurs.

D’ici le début septembre, le Vacc-I-Express va parcourir des milliers de kilomètres afin d’aller à la rencontre des citoyens du Bas-Saint-Laurent pour leur offrir la vaccination contre la COVID-19. Le Vacc-I-Express se déplacera dans plusieurs villes et municipalités du Bas-Saint-Laurent, sera présent dans de nombreux événements populaires et visitera des entreprises comme Les Tourbières Berger.