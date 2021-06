COVID-19 : Plus que 12 cas actifs au Bas-Saint-Laurent

Aucun nouveau cas de coronavirus n'a été rapporté sur le territoire du Bas-Saint-Laurent ce 20 juin. L'Institut national de santé publique du Québec dénombre maintenant 12 cas actifs au Bas-Saint-Laurent, soit 4 de moins que la veille.

Depuis hier, le nombre d'hospitalisations a augmenté de un, et se chiffre maintenant à 2.

Depuis le début de la pandémie, 3 947 cas de COVID-19 ont été confirmés au Bas-Saint-Laurent, dont 3 884 considérés comme rétablis. Le nombre de décès se chiffre toujours à 51.

Cas par MRC du Bas-Saint-Laurent

Kamouraska : 671 (-) (cas actifs : n.d.)

Rivière-du-Loup: 1 348 (-) (cas actifs : n.d.)

Témiscouata : 388 (-) (cas actifs : 0.)

Les Basques : 209 (+1) (cas actifs : 5)

Rimouski-Neigette : 820 (-) (cas actifs : n. d.)

La Mitis : 178 (-) (cas actifs : 0)

La Matanie : 251 (-) (cas actifs : 0)

La Matapédia : 82 (-) (cas actifs : 0)

À déterminer / inconnus : 0 (-)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 dans les 24 dernières heures au Québec, font état de 103 nouveaux cas pour un total de 373 921, dont 1 378 sont actifs. On compte maintenant 361 352 personnes rétablies de la COVID-19 sur le territoire québécois. Malheureusement, 2 nouveaux décès ont été enregistrés soit entre le 13 et le 18 juin pour un total de 11 191. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte 170 hospitalisations, soit une diminution de 8 par rapport à la veille dont 39 personnes aux soins intensifs, donnée restée stable par rapport à la veille. 17 300 prélèvements ont été réalisés le 18 juin.