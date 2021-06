COVID-19: une nouvelle infection au Bas-St-Laurent

L'Institut national de santé publique du Québec rapporte une seule nouvelle personne atteinte de la COVID-19 sur le territoire du Bas-Saint-Laurent en ce 19 juin. Les autorités sanitaires dénombrent maintenant 16 cas actifs au Bas-Saint-Laurent, soit 2 de moins que la veille.

Le nouveau cas recensé se stirue dans la MRC des Basques. Depuis hier, le nombre d'hospitalisations a diminué de un, et se chiffre maintenant à 1.

Depuis le début de la pandémie, 3 947 cas de COVID-19 ont été confirmés au Bas-Saint-Laurent, dont 3 880 considérés comme rétablis. Le nombre de décès se chiffre toujours à 51.

Cas par MRC du Bas-Saint-Laurent

Kamouraska : 671 (-) (cas actifs : n.d.)

Rivière-du-Loup: 1 348 (-) (cas actifs : n.d.)

Témiscouata : 388 (-) (cas actifs : n.d.)

Les Basques : 209 (+1) (cas actifs : 5)

Rimouski-Neigette : 820 (-) (cas actifs : n. d.)

La Mitis : 178 (-) (cas actifs : n.d.)

La Matanie : 251 (-) (cas actifs : 0)

La Matapédia : 82 (-) (cas actifs : 0)

À déterminer / inconnus : 0 (-)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 dans les 24 dernières heures au Québec, font état de 160 nouveaux cas pour un total de 373 818, dont 1 469 sont actifs. On compte maintenant 361 160 personnes rétablies de la COVID-19 sur le territoire québécois. Malheureusement, 9 nouveaux décès ont été enregistrés soit 4 entre le 12 et le 17 juin, 4 avant le 12 juin puis 1 à une date inconnue, pour un total de 11 189. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte 178 hospitalisations, soit une augmentation de 3 par rapport à la veille dont 39 personnes aux soins intensifs, donnée restée stable par rapport à la veille. 19 619 prélèvements ont été réalisés le 17 juin.