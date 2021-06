Des cliniques mobiles de vaccination contre la COVID-19 au Témiscouata

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que des cliniques mobiles de vaccination se tiendront du 23 juin au 2 juillet.

Ces cliniques mobiles vont aller à la rencontre des résidents de deux municipalités de la MRC du Témiscouata afin de leur faciliter l'accès à la vaccination, une initiative rendue possible grâce à la collaboration de GardaWorld qui met à la disposition du CISSS un véhicule motorisé et du personnel ainsi que de Desjardins qui permet l’utilisation de ses installations.

Il est possible de prendre rendez-vous dès maintenant pour ces cliniques mobiles via le site Québec.ca/vaccinCOVID ou par téléphone au 1-877-644-4545. Il sera également possible de se présenter à ces cliniques sans avoir pris de rendez-vous. Le nombre de doses sera cependant limité.

Voici l’horaire de ces cliniques mobiles qui se tiendront sur le stationnement de la caisse Desjardins de chacune des municipalités visitées :

Pohénégamook : 25 et 26 juin de 11 h à 18 h

Squatec : 27 et 28 juin de 11 h à 18 h