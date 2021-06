COVID-19 : 2 nouvelles infections et 23 cas actifs au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que deux nouveaux cas de COVID-19 s'ajoutent au bilan quotidien sur son territoire. On dénombre aussi dorénavant 23 cas actifs.

Les nouvelles infections ont été enregistrées dans la MRC des Basques et la MRC de Rimouski-Neigette. Les autorités sanitaires informent aussi que seulement deux personnes sont hospitalisées en lien avec la COVID-19 (aucune aux soins intensifs). Le nombre de décès est stable à 51.

Le nombre de cas confirmés depuis le début de la pandémie s'élève à 3 945, mais 3 871 sont maintenant rétablies.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent indique que 460 tests de dépistage ont été effectués la veille. La couverture vaccinale au Bas-Saint-Laurent, en date du 15 juin, était de 71,6 % (9,9 % pour la deuxième dose).

Par ailleurs, l'éclosion à la Résidence Bonjour de Saint-Jean-de-Dieu est stable avec 7 cas.

Cas par MRC du Bas-Saint-Laurent

MRC de Kamouraska : 671 (-) (cas actifs : n.d)

MRC de Rivière-du-Loup: 1 348 (-) (cas actifs : 9)

MRC de Témiscouata : 388 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC des Basques : 208 (+1) (cas actifs : 5)

MRC de Rimouski-Neigette : 820 (+1) (cas actifs : n.d.)

MRC de La Mitis : 178 (-) (cas actifs : n.d.)

MRC de La Matanie : 251 (-) (cas actifs : 0)

MRC de La Matapédia : 81 (-) (cas actifs : 0)

À déterminer / inconnus : 0 (-)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‑19, au Québec, font état de 153 nouveaux cas, pour un total de 373 370 personnes infectées. Plus de 360 000 personnes sont considérées comme rétablies. On souligne aussi le décès malheureux d'une personne survenue avant le 9 juin. Le nombre d'hospitalisations s'élève à 192, dont 45 aux soins intensifs.