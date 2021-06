COVID-19: 6 nouveaux cas s'ajoutent au Bas-Saint-Laurent

La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent annonce que 6 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés au bilan quotidien sur son territoire. Ces cas portent le bilan de la région à 3942.

Deux des cas recensés se trouvent dans la MRC de Kamouraska, deux autres sont situés dans la MRC des Basques tandis que les MRC de Rivière-du-Loup et de Témiscouata détiennent un cas chacun.

Cas par MRC :

Kamouraska: 672 (+2)

Rivière-du-Loup: 1348 (+1)

Témiscouata: 388 (+1)

Les Basques: 206 (+2)

Rimouski-Neigette: 818

La Mitis: 178

La Matanie: 251

La Matapédia: 81

Indéterminés: 0

Bas-Saint-Laurent: 3942



On dénombre 46 cas actifs sur l'ensemble du Bas-Saint-Laurent et 3 846 cas rétablis. Les autorités dénombrent 4 hospitalisations en lien avec la COVID-19 à Rimouski, une baisse de 2, dont 1 se trouvent aux soins intensifs. Le nombre de décès se chiffre toujours à 50.

ÉCLOSIONS

Concernant les éclosions en milieux de vie au Bas-St-Laurent, un résident de plus a été touché par la COVID-19 à la résidence Bonséjour de Saint-Jean-de-Dieu. Ainsi, 6 résidents et un travailleur sont affectés. À la résidence Havre La Fontaine de Rivière-du-Loup, les cas sont demeurés stables avec 7 résidents et 1 travailleur infectés.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 180 nouveaux cas, pour un total de 372 656 personnes infectées;

- 359 421 personnes rétablies;

- 1 nouveau décès – pour un total de 11 167 décès, soit :

0 décès dans les dernières 24 heures,

1 décès survenus entre le 4 et le 9 juin,

- 244 hospitalisations, soit une diminution de 7 par rapport à la veille;

- 59 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 5 par rapport à la veille;

- 22 726 prélèvements réalisés le 9 juin.

VACCINATION

- 115 333 doses administrées s'ajoutent, soit 98 455 dans les dernières 24 heures et 16 878 avant le 10 juin, pour un total de 6 500 850 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 12 963 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 6 513 823 doses reçues par les Québécois.

- 7 086 249 doses reçues au total.