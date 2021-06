COVID-19: 1 seul nouveau cas et moins de 43 cas actifs au Bas-Saint-Laurent

Un seul nouveau cas de COVID-19 s'ajoute au bilan quotidien du Bas-Saint-Laurent qui ne compte plus que 43 cas actifs sur l'ensemble de son territoire. Ce cas est situé dans la MRC de Rimouski-Neigette.

Si le nombre d'hospitalisations en lien avec la COVID-19 demeure stable à Rimouski avec 6, une personne de moins se trouve aux soins intensifs où les autorités n'en recensent plus que deux. On ne rapporte aucun nouveau décès (50).

Cas par MRC :

Kamouraska 670 Rivière-du-Loup 1347 Témiscouata 387 Les Basques 204 Rimouski-Neigette 818 (+1) La Mitis 178 La Matanie 251 La Matapédia 81 Indéterminés 0 Bas-Saint-Laurent 3936

Depuis le début de la pandémie, la Direction de la Santé publique dénombre un total de 3 936 cas dont 3 843 cas sont considérés comme rétablis. Il y a eu 469 tests de dépistage réalisés mercredi.

ÉCLOSIONS

Les éclosions en milieux de vie sont stables au Bas-Saint-Laurent. Ainsi, 5 résidents et 1 travailleur sont touchés à la résidence Bonséjour de Saint-Jean-de-Dieu et 7 résidents et 1 travailleur sont infectés à la résidence Havre La Fontaine de Rivière-du-Loup.

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID–19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 189 nouveaux cas, pour un total de 372 476 personnes infectées;

- 359 104 personnes rétablies;

- 2 nouveaux décès – pour un total de 11 166 décès, soit :

0 décès dans les dernières 24 heures,

1 décès avant le 3 juin,

1 décès à une date inconnue

- 251 hospitalisations, soit une diminution de 6 par rapport à la veille;

- 64 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 4 par rapport à la veille;

- 24 652 prélèvements réalisés le 8 juin.

VACCINATION

- 87 713 doses administrées s'ajoutent, soit 84 936 dans les dernières 24 heures et 2 777 avant le 9 juin, pour un total de 6 385 517 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 12 531 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 6 398 048 doses reçues par les Québécois.

- 7 086 249 doses reçues au total.

- Les 21 700 doses de Moderna attendues cette semaine ont été livrées hier.