Le premier ministre François Legault a confirmé que les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Kamouraska et des Basques (KRTB), situées dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent, basculeront en zone jaune dès le lundi 14 juin. Une situation possible, puisque la situation épidémiologique régionale semble se stabiliser avec moins de 10 cas par jour.

Ce passage en zone jaune, attendu avec impatience, amène son lot d’allègements et de changements, notamment la possibilité de se réunir à deux bulles familiales à l’intérieur d’une même résidence. Les activités sportives qui réunissent un maximum de 25 joueurs avec de brefs contacts seulement sont aussi tolérées. Les équipes sportives pourront donc recommencer à jouer dès la semaine prochaine.

À compter du vendredi 11 juin, les terrasses extérieures des bars pourront également accueillir la clientèle, à condition de respecter la règle de deux adultes par table (provenant d’adresses différentes), celle qui est aussi en vigueur dans les salles à manger des restaurants.

«La situation continue de s’améliorer partout au Québec, la vaccination va aussi très bien», s’est réjoui François Legault, le 8 juin.

Pour voir toutes les mesures de zone jaune : Palier 2 – Préalerte (zone jaune) | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

Rappelons que le KRTB a passé au palier d’alerte orange le 7 juin et il n’y passera qu’une semaine, comme le veut le plan de déconfinement du gouvernement. Depuis lundi, les citoyens ont bénéficié d’une réouverture des salles à manger des restaurants et des salles d’entrainement. Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire peuvent également retrouver en classe.

BALSDEFINISSANTS

Par ailleurs, les bals de finissants seront finalement autorisés, à l’extérieur et sans masque, dès le 8 juillet. La Santé publique mise sur le fait qu’une bonne partie des adolescents seront vaccinés d’ici le 24 juin, ce qui assurera une sécurité supplémentaire. Ce sont de «vrais bals», a lancé M. Legault.

BILAN

En date du 8 juin, le nombre de cas actifs était stable au Bas-Saint-Laurent avec 49 cas sur son territoire, et ce malgré une éclosion à la résidence Bonséjour de Saint-Jean-de-Dieu qui touche 5 résidents et 1 travailleur. Un décès s’est aussi malheureusement ajouté au bilan de mardi, portant le total à 50 depuis le début de la pandémie.

Au moment d’écrire ces lignes, la Direction de la santé publique dénombrait 5 hospitalisations en lien avec la COVID-19 à Rimouski, dont 3 sont aux soins intensifs. Pas moins de 3 832 cas sont considérés comme rétablis. De son côté, le total des cas confirmés s’élève à 3 931 personnes depuis mars dernier au Bas-Saint-Laurent.