Trois nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

L'Institut national de santé publique du Québec rapporte trois nouvelles personnes atteintes de la COVID-19 sur son territoire du Bas-Saint-Laurent en ce 5 juin. Au cours des sept derniers jours, 33 nouveaux cas ont été confirmés.

Deux cas se sont ajoutés aux bilans de la MRC de Kamouraska et de la MRC des Basques. Notons que le cas dont l'origine était «à déterminer» vendredi a été attribué à l'une de ces deux régions.

Les autorités sanitaires dénombrent maintenant 56 cas actifs au Bas-Saint-Laurent, une statistique à la baisse depuis la veille. Le nombre d'hospitalisations est aussi stable avec cinq. Trois personnes se trouvant toujours aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 3 925 cas de COVID-19 ont été confirmés au Bas-Saint-Laurent.

Cas par MRC au Bas-Saint-Laurent

Kamouraska : 670 cas (+2)

Rivière-du-Loup : 1341 cas (stable)

Témiscouata : 387 cas (stable)

Les Basques : 201 cas (+2)

Rimouski-Neigette : 816 cas (stable)

La Mitis : 178 cas (stable)

La Matanie : 251 cas (stable)

La Matapédia : 81 cas (stable)

Indéterminé(s) : 0 cas (-1)

BILAN NATIONAL

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 dans les 24 dernières heures au Québec, font état de 228 nouveaux cas et de 4 nouveaux décès. Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte 283 hospitalisations, soit une diminution de 24 par rapport à la veille dont 64 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 3 par rapport à la veille.