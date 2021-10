77,7% des adultes du Bas-Saint-Laurent sont maintenant vaccinés contre la COVID-19

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent confirme que 77,7% des personnes de plus de 18 ans de la région ont maintenant reçu une première dose d’un vaccin contre la COVID-19. Ce pourcentage est de 74% si on inclut les 12-17 ans dont la vaccination s’accélère depuis quelques jours.

Et la cadence actuelle de la vaccination nous permet d’annoncer que 84% des personnes de 12 ans et plus du Bas-Saint-Laurent auront été vaccinés d’ici le 14 juin. Depuis le début de la campagne de vaccination, 142 636 doses ont été administrées, dont 13 529 deuxièmes doses.

Rappelons que des cliniques sans rendez-vous avec le vaccin Pfizer sont toujours prévues au cours des prochains jours. Ces cliniques permettent aux personnes de 12 ans et plus de recevoir une première dose de vaccin rapidement. Il est d’ailleurs possible pour les personnes qui ont déjà un rendez-vous prévu de le devancer en se rendant

Kamouraska 4 juin jusqu’à 16h30 et 8 juin de 8h00 à 20h00

Rivière-du-Loup 7 juin de 12h00 à 20h00

Basques 4 juin jusqu’à 16h30 et 8 juin de 12h00 à 20h00

Rimouski-Neigette 7 juin de 8h00 à 20h00

Mitis 4 juin jusqu’à 16h30 et 8 juin de 8h00 à 20h00

Matanie 4 juin jusqu’à 16h30 et 8 juin de 8h00 à 20h00

Matapédia 4 juin jusqu’à 16h30 et 8 juin de 8h00 à 20h00

Rappelons enfin que la vaccination des 12-17 ans en milieu scolaire débute le 8 juin. Nos équipes vaccineront les jeunes directement sur place dans 17 polyvalentes du Bas-Saint-Laurent. Pour les autres élèves, ils seront déplacés en autobus scolaires soit vers nos sites de vaccination ou alors vers certaines polyvalentes lorsque la distance est plus courte.

6200 jeunes seront ainsi vaccinés en collaboration avec les différents centres de services scolaires de la région. D’ici le 18 juin, plus de 90% des jeunes de 12 à 17 ans du Bas-Saint-Laurent auront été vaccinés.